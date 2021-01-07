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07 января 08:30

Александр Головин: Забитый гол придал мне уверенности, потом было проще войти в игру

Российский игрок забил дебютный гол в нынешнем сезоне спустя десять секунд после своего выхода на поле.

Центральный полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свое возвращение на поле в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (5:2).

Напомним, что 24-летний россиянин из-за травмы бедра пропустил около четырех месяцев и помог своей команде одержать девятую победу в сезоне.

– Очень рад вернуться на поле после столь длительной паузы. Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды. Ситуация с голом? В принципе ничего особенного – получил мяч, увидел возможность для удара. Естественно, гол придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду.

Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле неготовым. Поэтому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба, – приводит слова Головина Sport24.

После 18 туров «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков. От зоны Лиги чемпионов команда Нико Ковача отстает на шесть пунктов.

9 января «монегаски» проведут домашнюю встречу против «Анже».

источник: Sport24.ru
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