Андреа Пирло: Пока «Ювентус» больше сосредоточен на своей игре, нежели на месте в турнирной таблице

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 16-го тура Серии А, в котором его команда в гостях победила «Милан» со счетом 3:1.

– Мы не смотрим на результаты команд, которые идут выше нас в таблице, а сфокусированы на собственных результатах. Мы обратим внимание на наше место лишь спустя пару месяцев. «Ювентус» хочет контролировать игру, и такой настрой с лидерами турнира был очень важен, особенно на их домашнем поле.

Я рад, что в моем составе так много качественных футболистов. Мне удается от матча к матчу выбирать состав, исходя из ситуации и характеристик соперника, – цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Благодаря победе над миланцами «Ювентус» набрал 30 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. 10 января «бьянконери» дома сыграют против «Сассуоло».