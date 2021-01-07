«Астон Вилла» попросит у «Манчестер Юнайтед» 90 миллионов фунтов за трансфер Грилиша

По информации The Athletic, в услугах 25-летнего англичанина по-прежнему заинтересован «Манчестер Юнайтед», пытавшийся подписать игрока еще прошлым летом.

Отмечается, что в данный момент руководство бирмингемцев оценивает трансфер футболиста в другую команду в 90 миллионов фунтов. При этом клуб не планирует расставаться с хавбеков в январе и постарается отложить сделку до лета.

Помимо «МЮ», игроком интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Грилиш является воспитанником академии «Астон Виллы». В нынешнем сезоне на его счету 16 проведенных матчей, в которых он забил шесть голов и отдал девять ассистов. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.