Мемфис Депай: Я допускаю, что могу остаться в «Лионе» до конца текущего сезона

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал слухи о том, что он может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Напомним, что в услугах 26-летнего голландца заинтересованы «Барселона» и «Ювентус».

– В данный момент я счастлив выступать за «Лион». У нас подобралась отличная команда, к тому же у меня сложились хорошие отношения с президентом клуба. Допускаю, что могу остаться здесь до конца текущего сезона. Посмотрим, как сложится ситуация в дальнейшем, но пока я сосредоточен на ближайшей игре с «Ренном», – приводит слова форварда Canal+.

Депай выступает за «Лион» с января 2017 года. С тех пор он провел за клуб 156 матчей, забил 64 гола и отдал 47 ассистов. Его контракт истекает нынешним летом.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.