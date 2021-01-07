Тренер «Вулверхэмптона» Санту получил штраф за критику арбитра

Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA) сообщила о том, что главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту оштрафован на 25 тысяч фунтов.

Отмечается, что подобное решение было принято после того, как португальский специалист раскритиковал работу арбитра Ли Мэйсона в матче 14-го тура АПЛ между его командой и «Бернли» (1:2). В частности, он заявил, что судья не соответствует уровню лиги.

После 17 туров «волки» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. От зоны еврокубков клуб отстает на семь очков.