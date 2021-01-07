Максим Осипенко: Если продолжу хорошо проявлять себя в «Ростове», то смогу попасть в сборную России

Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко оценил свой первый год в составе южан.

Напомним, что 26-летний россиянин оказался в команде в январе 2020 года, подписав четырехлетний контракт. В общей сложности на счету футболиста 28 матчей, отдав один ассист.

– Поначалу тяжеловато было, не совсем удачные игры случались. Спустя время почувствовал уверенность, и как-то уже по-другому в голове все. Думаю, в новом году еще лучше все будет. Есть ли мысли о сборной? Есть, но раз не вызывают, то значит я еще не готов. Конечно, попасть в сборную – мечта любого футболиста. Если буду играть так же, думаю, когда-нибудь позовут, – цитирует Осипенко «Матч ТВ».

После 19 туров подопечные Валерия Карпина занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. 27 февраля ростовчане сыграют в гостях против лидера РПЛ – «Зенита».