Рэшфорд стал самым дорогим футболиста мира по версии CIES

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан самым дорогим игроком в мире согласно международной организации CIES Football Observatory.

Как сообщает «Профиль», стоимость трансфера 23-летнего англичанина оценивается в 165,6 миллионов евро. Второе место в рейтинге занял форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд – его цена составила 152 миллиона. Тройку лучших замкнул правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (151,6 миллионов).

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Рэшфорда 14 голов и семь ассистов в 26 матчах. Его команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка в 16 турах.