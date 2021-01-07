Президент «Урала» опроверг интерес клуба к форварду «Велеса» Максименко

Ранее появлялась информация, что лучший бомбардир «Велеса» Артем Максименко близок к переходу в екатеринбургский клуб.

– Работа по трансферам уже ведется, но сказать пока ничего не могу. Когда она закончится и мы увидим перед собой контракты игроков, тогда будем говорить. Какие позиции хотим усилить? Если будет игрок сильнее, чем тот, что есть у нас, то любую. Артем Максименко? Я о таком вообще впервые слышу, – цитирует Иванова Sport24.

После 19 туров «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. 28 февраля подопечные Юрия Матвеева сыграют в гостях с «Краснодаром».