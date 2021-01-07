«Арсенал» планирует зимой расстаться с шестью игроками

Руководство «Арсенала» рассматривает вариант с уходом из клуба целой группы футболистов.
Как сообщают «Тульские новости», «оружейники» хотят отдать в аренду следующих игроков: правый защитник Кирилл Комбаров, полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев, а также нападающий Роман Минаев.
Также тульский клуб не рассчитывает на атакующих хавбеков Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко.
После 19 туров «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 14 очков. Команда не может победить на протяжении восьми матчей кряду.
источник: «Тульские новости»