«Парма» уволила Ливерани

Пресс-служба «Пармы» сообщила об уходе из клуба главного тренера Фабио Ливерани.

Данное решение обусловлено неудачными результатами команды в текущем сезоне Серии А.

– Этим утром мы проинформировали тренера о том, что он покидает свой пост. Хотелось бы выразить благодарность Фабио за его тяжелую работу. Текущий сезон складывается тяжело, но за мою команду играют бойцы. Мы продолжаем идти вперед, – сказал владелец команды Кайл Краузе.

Ожидается, что наставником «Пармы» вновь станет Роберто Д'Аверса, покинувший клуб этим летом.

После 16 туров «крестоносцы» находятся в зоне вылета, набрав 12 очков и расположившись на 18-м месте в турнирной таблице.