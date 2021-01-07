«Парма» уволила Ливерани

Пресс-служба «Пармы» сообщила об уходе из клуба главного тренера Фабио Ливерани.
Данное решение обусловлено неудачными результатами команды в текущем сезоне Серии А.
– Этим утром мы проинформировали тренера о том, что он покидает свой пост. Хотелось бы выразить благодарность Фабио за его тяжелую работу. Текущий сезон складывается тяжело, но за мою команду играют бойцы. Мы продолжаем идти вперед, – сказал владелец команды Кайл Краузе.
Ожидается, что наставником «Пармы» вновь станет Роберто Д'Аверса, покинувший клуб этим летом.
После 16 туров «крестоносцы» находятся в зоне вылета, набрав 12 очков и расположившись на 18-м месте в турнирной таблице.
Parma Calcio 1913, comunicato ufficiale 📝⤵️#ForzaParmahttps://t.co/uYZ2nkaGRN— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) January 7, 2021
источник: ФК «Парма»