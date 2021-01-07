Энди Коул: Грилиш – суперфутболист, но я не понимаю на какой позиции он будет играть в «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул оценил возможные перспективы атакующего полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша в составе «красных дьяволов».

– Я думаю, что Грилиш – суперфутболист, нет смысла говорить обратное, но я пока не понимаю на какой позиции он будет играть в «МЮ». На его месте сейчас играет Фернандеш, выдающий спектакли практически в каждом матче. Слева в атаке выступает Рэшфорд. Где же тогда использовать Джека? В данном случае я просто стараюсь смотреть в будущее, – цитирует Коула talkSPORT.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего англичанина 16 проведенных матчей, в которых он забил шесть голов и отдал девять ассистов. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.