Симеоне может возглавить сборную Аргентины

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может занять аналогичный пост в сборной Аргентине.

По информации El Chiringuito, 50-летний специалист рассматривается руководством Ассоциацией футбола Аргентины в качестве одного из главных кандидатов на тренерский мостик «альбиселесте».

Напомним, что в данный момент сборной руководит Лионель Скалони – его контракт рассчитан до июля 2022 года.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. При нем «матрасники» стали чемпионами Испании, дважды становились победителями Лиги Европы, а также два раза выходили в финал Лиги чемпионов. Соглашение аргентинца с мадридцами истекает также до лета 2022-го.