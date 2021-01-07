«Ливерпуль» не будет покупать новых игроков в январе

The Athletic, ссылаясь на свои источники, сообщает, что «Ливерпуль», скорее всего, не сделает никаких приобретений во время работы зимнего трансферного окна.

Напомним, что ранее получили серьезные травмы оба основных центральных защитника мерсисайдцев: капитан команды Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес. Голландец вернется в строй не раньше апреля, а футболист сборной Англии, скорее всего, вообще больше не сыграет в нынешнем сезоне.

СМИ неоднократно писали о возможном усилении обороны «Ливерпуля», однако руководство клуба приняло решение воздержаться от поспешных трансферов, поскольку это противоречит ранее принятой стратегии.

В данный момент в АПЛ лидируют команда Юргена Клоппа и «Манчестер Юнайтед», набрав по 33 очка, однако манкунианцы провели на один матч меньше.