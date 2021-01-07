Дело Бензема о шантаже Вальбуэна передано в суд

AFP сообщает, что уголовный суд Версаля рассмотрит дело французского футболиста Карима Бензема.

Напомним, что форварда мадридского «Реала» обвиняют в шантаже товарища по сборной Франции Матье Вальбуэна. В 2015 году злоумышленники угрожали Вальбуэна публикацией видео интимного характера, вымогая деньги, а Бензема выступил в роли посредника в переговорах и впоследствии был задержан полицией.

Скандал стоил обоим футболистам места в сборной Франции.

В нынешнем сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал пять голевых передач в 20 матчах за «Реал».