24-летний бразильский полузащитник португальской «Алверки» умер после инфаркта на футбольном поле

Португальский футбольный клуб «Алверка» сообщил о смерти своего футболиста Алекса Аполинарио.

24-летний бразильский полузащитник потерял сознание во время матча третьего португальского дивизиона «Алверка» – «Униау Алмерим». Игра состоялась 2 января.

На 27-й минуте Аполинарио упал на газон. Врачи диагностировали остановку сердца и применили дефибриллятор, чтобы спасти Алексу жизни. После этого бразилец был доставлен в больницу, а матч так и не был доигран.

Сегодня 7 января пресс-служба «Алвеки» сообщила о том, что Алекс умер. Врачи зафиксировали смерть головного мозга.

Аполинарио выступал за «Алверку» с января 2019 года после перехода из бразильского «Крузейро».