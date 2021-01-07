24-летний бразильский полузащитник португальской «Алверки» умер после инфаркта на футбольном поле

Португальский футбольный клуб «Алверка» сообщил о смерти своего футболиста Алекса Аполинарио.
24-летний бразильский полузащитник потерял сознание во время матча третьего португальского дивизиона «Алверка» – «Униау Алмерим». Игра состоялась 2 января.
На 27-й минуте Аполинарио упал на газон. Врачи диагностировали остановку сердца и применили дефибриллятор, чтобы спасти Алексу жизни. После этого бразилец был доставлен в больницу, а матч так и не был доигран.
Сегодня 7 января пресс-служба «Алвеки» сообщила о том, что Алекс умер. Врачи зафиксировали смерть головного мозга.
Аполинарио выступал за «Алверку» с января 2019 года после перехода из бразильского «Крузейро».
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источник: «Советский спорт»