Лондонский «Арсенал» приобрел 19-летнего защитника Рекика у берлинской «Герты»

Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 19-летним защитником Омаром Рекиком, который ранее выступал за берлинскую «Герту».

Детали соглашения не разглашаются. Рекик сегодня присоединился к молодежной команде «Арсенала» (U-23).

На юношеском уровне Омар поиграл за «Фейеноорд», «Манчестер Сити», ПСВ и «Марсель», а в 2017 году перешел в «Герту». В нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей за молодежную команду берлинского клуба в немецкой региональной лиге Норд-Ост, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Рекик выступал за юношеские сборные Нидерландов, но затем принял решение играть за молодежную сборную Туниса.

Welcome to The Arsenal, Omar Rekik 👋 https://t.co/9yMeRffwt8