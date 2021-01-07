Д’Аверса снова назначен главным тренером «Пармы»

Футбольный клуб «Парма» на своем официальном сайте объявил о возвращении Роберто Д’Аверсы на должность главного тренера команды.

Детали соглашения пока не разглашаются.

Д’Аверса ранее работал в «Парме» с декабря 2016-го по август прошлого года. Под его руководством желто-синие вернулись в серию А. В минувшем сезоне команда финишировала на 11-м месте, после чего 45-летний тренер был уволен.

Чемпионат-2020/21 «Парма» начала под руководством бывшего тренера «Лечче» Фабио Ливерани. Бывший полузащитник «Лацио» был уволен сегодня 7 января.

Вчера 6 января «Парма» уступила 0:3 в гостях у «Аталанты», потерпев четвертое поражение подряд. После 16 туров команда находится в зоне вылета, занимая 18-е место и набрав 12 очков.