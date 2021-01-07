«Манчестер Юнайтед» приобрел у «Аталанты» вингера Диалло за 21 миллион евро

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вингера Амада Диалло из итальянской «Аталанты».

Контракт с 18-летним ивуарийцем заключен до 30 июня 2025 года с возможностью продления на один сезон.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 21 миллион евро, но «Аталанта» в будущем может заработать еще больше за счет бонусов.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер назвал Диалло одним из самых талантливых игроков своего поколения, а также заявил о том, что лично посещал матчи с его участием прежде, чем было принято решение о сделке.

Диалло находился в системе «Аталанты» с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл лишь два матча за главную команду клуба из Бергамо – один в серии А и один в Лиге чемпионов.