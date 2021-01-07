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07 января 22:53
автор: Виктор Шарафудинов

«Валенсия» без Черышева разгромила «Еклано» во втором раунде Кубка Испании

Жеребьевка 1/16 финала состоится 8 января.

Во втором круге Кубка Испании «Еклано» на своем поле уступил «Валенсии» с результатом 1:4.

В составе гостей голами отметились Ли Кан Ин (на седьмой минуте), Урош Рачич (9), Рубен Собрино (34) и Тьерри Коррейя (53).

Единственной гол команды, выступающей в сегунде B (третьем испанском дивизионе) забил Альберто Ока на 46-й минуте.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принял участие в матче и не был включен в заявку.

Команда Хави Грасии вышла в третий раунд. Жеребьевка 1/16 финала состоится 8 января, а матчи пройдут 16 и 17 января.

источник: «Советский спорт»
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