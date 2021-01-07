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07 января 23:15
автор: Виктор Шарафудинов

Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм», если Алли уйдет в «Пари Сен-Жермен»

Датчанин перешел в «Интер» в январе прошлого года за 27 миллионов евро после того, как отказался продлевать контракт с лондонским клубом.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться из миланского «Интера» в «Тоттенхэм».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что эта сделка состоится уже в нынешнем месяцев в том случае, если Дели Алли примет решение уйти из «Тоттенхэма» в «Пари Сен-Жермен». В приобретении хавбека сборной Англии якобы заинтересован Маурисио Почеттино, недавно назначенный на должность главного тренера французского клуба.

Что касается Эриксена, то спортивный директор «Интера» Беппе Марротта уже несколько раз подтвердил, что датчанин выставлен на транфер, поскольку не подходит под тактическую модель главного тренера сине-черных Антонио Конте.

28-летний датчанин в нынешнем сезоне сыграл за «Интер» 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алли при Жозе Моуринью редко попадает в стартовый состав «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне в активе 24-летнего полузащитника два гола и одна результативная передача в 11 играх.

Почеттино тренировал «Тоттенхэм» с мая 2014 года по ноябрь 2019-го.

источник: La Gazzetta dello Sport
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