Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм», если Алли уйдет в «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться из миланского «Интера» в «Тоттенхэм».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что эта сделка состоится уже в нынешнем месяцев в том случае, если Дели Алли примет решение уйти из «Тоттенхэма» в «Пари Сен-Жермен». В приобретении хавбека сборной Англии якобы заинтересован Маурисио Почеттино, недавно назначенный на должность главного тренера французского клуба.

Что касается Эриксена, то спортивный директор «Интера» Беппе Марротта уже несколько раз подтвердил, что датчанин выставлен на транфер, поскольку не подходит под тактическую модель главного тренера сине-черных Антонио Конте.

28-летний датчанин в нынешнем сезоне сыграл за «Интер» 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алли при Жозе Моуринью редко попадает в стартовый состав «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне в активе 24-летнего полузащитника два гола и одна результативная передача в 11 играх.