Бывший президент ФИФА Блаттер госпитализирован в тяжелом состоянии

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщает швейцарское издание Blick.

По информации источника, состояние 84-летнего функционера оценивается как тяжелое, но его жизни ничего не угрожает. Конкретная причина госпитализации не сообщается. В декабре стало известно, что Блаттер переболел коронавирусом.

«Мой отец в больнице. Он поправляется с каждым днем. Но ему нужно время и отдых», - рассказала дочь экс-главы ФИФА Коринн.

Напомним, Блаттер был восьмым президентом ФИФА. Он возглавлял организацию с 2008 по 2015 год.