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08 января 09:24
автор: Юрий Нечаев

«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодежным составом из-за коронавируса

Встреча состоится сегодня, 8 января.

«Астон Вилла» выйдет на игру третьего раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» молодежным составом из-за вспышки коронавируса, сообщает Goal.com.

Участие в матче примут футболисты команды U23 и воспитанники академии. Руководить бирмингемцами будет главный тренер «молодежки» Марк Дилэйни.

Напомним, 7 января «Астон Вилла» сообщила о большом количестве заболевших среди футболистов первой команды и персонала. Клуб закрыл тренировочную базу, все заразившиеся отправились на самоизоляцию.

Добавим, что встреча «Астон Вилла» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 8 января, и начнется в 22:45 по московскому времени.

источник: Goal.com
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