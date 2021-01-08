«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодежным составом из-за коронавируса

«Астон Вилла» выйдет на игру третьего раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» молодежным составом из-за вспышки коронавируса, сообщает Goal.com.
Участие в матче примут футболисты команды U23 и воспитанники академии. Руководить бирмингемцами будет главный тренер «молодежки» Марк Дилэйни.
Напомним, 7 января «Астон Вилла» сообщила о большом количестве заболевших среди футболистов первой команды и персонала. Клуб закрыл тренировочную базу, все заразившиеся отправились на самоизоляцию.
Добавим, что встреча «Астон Вилла» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 8 января, и начнется в 22:45 по московскому времени.
источник: Goal.com