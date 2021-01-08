Ханс-Дитер Флик: До конца сезона «Бавария» будет играть тем составом, что у нас есть

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил, что мюнхенцы не будут приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Практически все клубы из-за коронавируса оказались в непростой ситуации. Я не из тех, кто хочет подписания новых игроков. Тем составом, что у нас сейчас, мы будем играть до конца сезона. У нас команда очень высокого уровня, и я не считаю, что наши цели находятся под угрозой», — цитирует Флика клубная пресс-служба.

Напомним, «Бавария» является лидером Бундеслиги, набрав в 14 матчах 33 очка. Мюнхенцы на два очка опережают «РБ Лейпциг».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с римским «Лацио».