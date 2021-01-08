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08 января 11:02
автор: Юрий Нечаев

Вратарь сборной Вьетнама Данг может перейти в московское «Динамо»

Голкипер родился в Москве.

Вратарь клуба »Муангтон Юнайтед» и сборной Вьетнама Лев Данг может перейти в «Динамо».

Агент футболиста Андрей Грушин сообщил, что московский клуб уже ведет переговоры с 27-летним голкипером.

«Лев хочет попробовать себя в европейском чемпионате. Уехав из России, он смог раскрыться и зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих вратарей Южной Азии. Теперь ему нужен новый вызов. Лев - воспитанник «Динамо», во многом поэтому мы ведем переговоры именно с этим клубом», — цитирует Грушина РИА Новости.

Данг родился в Москве в 1993 году. Вратарь выступал за академии «Спартака», «Крыльев Советов» (Москва) и «Динамо».

С 2019 года футболист выступает за »Муангтон Юнайтед» из Тайланда, в составе которого провел 39 матчей, пропустил 58 голов и семь раз сыграл «на ноль».

Данг 16 раз выходил на поле в футболке сборной Вьетнама. В 2018 году он был признан лучшим вратарем чемпионата страны, а в 2019-м — лучшим голкипером южной Азии.

источник: «РИА Новости»
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