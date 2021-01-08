Рауль может возглавить «Реал» после ухода Зидана

Руководство «Реала» рассматривает Рауля в качестве преемника Зинедина Зидана на посту главного тренера «Королевского клуба», сообщает As.

По информации издания, главным претендентом на должность был Маурисио Почеттино, но он в начале января возглавил «ПСЖ».

Напомним, Рауль является воспитанником «Реала». В качестве игрока он вместе с командой дважды выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз чемпионат Испании. Форвард является вторым бомбардиром в истории клуба (324 гола).

В настоящий момент 43-летний Рауль возглавляет вторую команду «Реала», которую в прошлом году привел к победе в Юношеской лиге УЕФА.