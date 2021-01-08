Бывший нападающий «Ростова» Шомуродов может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов привлек внимание «Ювентуса».

Как сообщает газета Tuttosport, туринский клуб ищет замену травмированному Альваро Морате и в качестве одного из кандидатов рассматривает футболиста сборной Узбекистана. При этом туринцы не планируют выкупать игрока, а готовы взять его в аренду до конца сезона.

Напомним, с 2017 по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов». В октябре прошлого года нападающий перешел в «Дженоа».

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за итальянский клуб 11 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.