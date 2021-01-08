«Зенит» предложил за нападающего «Гремио» Пепе 20 миллионов евро

«Зенит» не оставляет попыток приобрести нападающего «Гремио» Пепе.

Как сообщает Todofichajes, российский клуб предложил за 23-летнего бразильца 20 миллионов евро. По информации источника, сам футболист предпочитает перейти в «Порту», но португальцы готовы заплатить за игрока на три миллиона меньше, чем сине-бело-голубые.

Пепе находится в системе «Гремио» с 2016 года. За основную команду бразильского клуба он провел 103 матча, забил 24 гола и сделал 13 результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до конца 2024 года.