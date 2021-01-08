Ромеро зимой может перейти в «Боку Хуниорс»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро близок к тому, чтобы сменить клуб.

Как сообщает Manchester Evening News, в зимнее трансферное окно 33-летний голкипер перейдет в «Боку Хуниорс». По информации источника, футболист уже попрощался с партнерами по команде и работниками клуба.

Напомним, Ромеро выступает за «МЮ» с 2015 года. В текущем сезоне главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер делает ставку на Давида де Хеа и Дина Хендерсона и ни разу не выпустил опытного аргентинца на поле.