Матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль» состоится, несмотря на вспышку коронавируса в бирмингемском клубе

Матч третьего раунда Кубка Англии »Астон Вилла» - «Ливерпуль» состоится, несмотря на вспышку коронавируса в составе хозяев, сообщает пресс-служба бирмингемцев.
Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). 🟣 pic.twitter.com/euhAuRSvF7— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021
7 января «Астон Вилла» заявила о большом количестве заболевших среди футболистов первой команды и персонала. Клуб закрыл тренировочную базу, все заразившиеся отправились на самоизоляцию.
Ранее сегодня британские СМИ сообщили, что «Вилла» выйдет на игру молодежной командой.