Матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль» состоится, несмотря на вспышку коронавируса в бирмингемском клубе

Матч третьего раунда Кубка Англии »Астон Вилла» - «Ливерпуль» состоится, несмотря на вспышку коронавируса в составе хозяев, сообщает пресс-служба бирмингемцев.

Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). 🟣 pic.twitter.com/euhAuRSvF7