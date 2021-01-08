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08 января 15:55
автор: Юрий Нечаев

«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Испанские гранды свои матчи проведут на выезде.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Действующий обладатель трофея «Валенсия», за которую выступает россиянин Денис Черышев, сыграет с клубом «Алькоркон». «Реал» встретится с «Алькояно», а «Барселона» - с командой «Корнелья», которая на предыдущей стадии выбила «Атлетико».

Игры запланированы на 16, 17, 20 и 21 января.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании:

«Корнелья» — «Барселона»
«Кордоба» — «Реал Сосьедад»
«Ибица» — «Атлетик»
«Алкояно» — «Реал»
«Пенья Депортиво» — «Вальядолид»
«Навалькарнеро» — «Эйбар»
«Малага» — «Гранада»
«Альмерия» — «Алавес»
«Леганес» — «Севилья»
«Алькоркорн» — «Валенсия»
«Жирона» — «Кадис»
«Спортинг» — «Бетис»
«Эспаньол» — «Осасуна»
«Фуэнлабрада» — «Леванте»
«Райо Вальекано» — «Эльче»
«Тенерифе» — «Вильярреал».

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