Рэшфорд, Салах и Фернандеш претендуют на звание лучшего игрока декабря в АПЛ

Отмечается, что в список попали по два представителя из «Манчестер Юнайтед» (Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд) и «Астон Виллы» (Эмилиано Мартинес, Анвар Эль-Гази).

Также за приз поборется форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек, защитник «Бернли» Бенджамин Ми, а также игрок обороны «Манчестер Сити» Джон Стоунз.

После 17 туров лидером турнирной таблицы чемпионата Англии является «Ливерпуль», набравший 33 очка.

