Анчелотти и Сульшер являются претендентами на звание лучшего тренера АПЛ по итогам декабря

Пресс-служба Английской премьер-лиги назвала четырех специалистов, претендующий на приз лучшего тренера турнира в декабре.

Сообщается, что награда перейдет одному из следующих наставников: Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Карло Анчелотти («Эвертон»), Шон Дайч («Бернли») и Дин Смит («Астон Вилла»).

Победитель будет выбран по итогам голосования болельщиков и экспертов.

Напомним, после 17 туров лидером турнирной таблицы чемпионата Англии является «Ливерпуль», набравший 33 очка.

