Нобель Арустамян: Прямо сейчас переход Шомуродова в «Ювентус» – маловероятный сюжет

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал появившуюся информацию о том, что нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов может этой зимой перейти в «Ювентус».

– Можно ли верить слухам про Шомуродова? Источник – газета Tuttosport, к сожалению, не самая авторитетная в Италии: часто вбрасывает непроверенную информацию и ошибается. Элдор прилично выступает за «Дженоа». В Генуе он всего несколько месяцев, забил только дважды, но уже стал чуть ли не лучшим форвардом клуба. На мой взгляд, прямо сейчас Шомуродов в «Ювентусе» – маловероятный сюжет, – написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Напомним, что с 2017-го по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов». В октябре прошлого года нападающий перешел в «Дженоа», подписав четырехлетний контракт.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за итальянский клуб 11 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.