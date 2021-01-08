Джан Пьеро Гасперини: Миранчук не обладает такими характеристиками нападающего, какие есть у Иличича

Напомним, что 25-летний футболист перешел в команду в сентябре 2020 года из «Локомотива» за 14,5 миллионов евро. В общей сложности он принял участие в девяти матчах, забив два гола.

– Миранчук не обладает такими характеристиками нападающего, какие есть у Иличича. В прошлой игре Йосип постоянно стремился забить гол, и это хорошо даже тогда, когда он выступает в роли ассистента. В атаке мы имеем Сапату и Муриэль – считаю, что здесь у нас все в порядке. Малиновский, выходя на поле, становится очень опасным у ворот соперника. Посмотрим, проявят ли свою конкурентоспособность Миранчук и Ламмерс, – цитирует Гасперини TMW.

После 16 туров «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков.