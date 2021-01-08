Юрий Семин: Миранчук должен бороться, стараться и лезть из кожи, чтобы попадать в состав «Аталанты»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин оценил слова главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини о том, что хавбек Йосип Иличич проявляет себя в атакующих действиях лучше, чем Алексей Миранчук.

– Тем, кто принимал решение по трансферу Леши, нужно было думать еще до сделки. В нападении у «Аталанты» хорош не только Иличич, но еще и Малиновский. Алексей должен был это проанализировать, а сейчас нужно просто бороться, стараться, лезть из кожи, чтобы попадать в состав.

Тренеру виднее, где играть Миранчуку, но безусловно, на этой позиции в «Аталанте» играют очень сильные футболисты. А другое место для него я даже не могу предположить, – цитирует Семина Sport24.

В нынешнем сезоне на счету российского хавбека девять проведенных матчей, в которых он забил два гола. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков в 15 встречах.