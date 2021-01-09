Йонас Хофманн – о победе над «Баварией»: Не думаю, что кто-то всерьез верил, что мы сможем победить

Напомним, что во вчерашней встрече 28-летний немец стал автором дубля на 36-й и 45-й минутах, еще один гол в составе «жеребцов» забил хавбек Флориан Нойхаус. У баварцев забитыми мячами отличись Роберт Левандовски (20) и Леон Горетцка (26).

– Мы счастливы, это был очень тяжелый матч. Не думаю, что кто-то всерьез верил, что мы сможем победить в такой ситуации, однако первые два наших гола мы забили именно так, как и планировали.

Мы знали, что «Бавария» хорошо себя проявляет в оборонительных действиях. Хорошо, что нам удалось повести в счете сразу после перерыва, – цитирует Хофманна DAZN.

После 15 туров «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка. У «Боруссии» 24 очка и промежуточное седьмое место.