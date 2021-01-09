Марко Розе: Несмотря на то, что мы уступали со счетом 0:2, «Бавария» не доминировала

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в матче 15-го тура чемпионата Германии.

– Я очень горжусь своей командой, но наш успех был закономерен. В прошлых играх нам часто не везло, однако на этот раз удача была на нашей стороне. В общем и целом это была заслуженная победа. Даже несмотря на то, что мы уступали в два мяча, нельзя было сказать о полной доминации «Баварии». Мы сами мало играли и были недостаточно смелыми в своих действиях, – цитирует Розе официальный сайт «Баварии».

На данный момент «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет одно очко.

16 января подопечные Розе сыграют в гостях против «Штутгарта».