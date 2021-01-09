Кевин Фолланд: Головин является ключевым игроком «Монако», он поможет нам во второй части сезона

Нападающий «Монако» Кевин Фолланд оценил возвращение после травмы своего партнера по клубу – российского полузащитника Александра Головина.

Напомним, что в игре 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (5:2) 24-летний игрок вышел на поле впервые за последние четыре месяца после того, как он восстановился от травмы бедра. На 64-й минуте хавбек заменил Желсона Мартинша и спустя десять секунд отличился забитым голом.

– С того момента, как я оказался в команде, я видел как много Александр работал во время тренировочного процесса. Он является ключевым игроком клуба, обладающий атакующими и защитными качествами. Сейчас он набрал хорошую форму и отлично проявил себя в игре с «Лорьяном». Он поможет нам во второй части сезона, – цитирует Фолланда пресс-служба «монегасков».

Сегодня, 9 января, «Монако» сыграет на своей домашней арене против «Анже». Головин был включен в заявку команды.