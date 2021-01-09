Виктор Онопко: Я был потрясен решением руководства ЦСКА прекратить со мной сотрудничество

Напомним, что 51-летний специалист покинул команду 29 декабря в связи с истечением контракта. Он проработал в составе красно-синих с 2009 года. Вместе с Онопко из клуба ушел Сергей Овчинников.

– Решение руководства меня более чем удивило. Скажу честно: я был потрясен. 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлен не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Наверное, можно было раньше сообщить о решении клуба, а не ставить перед фактом по телефону. За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе. Объяснили ли причины? Только вкратце. Сказал что-то насчет другого направления; какого именно – я так и не понял, – цитирует Онопко «Чемпионат».

Добавим, что после 19 туров ЦСКА набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на четыре очка отставая от лидирующего «Зенита».