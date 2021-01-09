ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Англии 15:00 Борхэм Вуд 0 Миллуолл 0
Кубок Англии 15:00 Ноттингем Форест 0 Кардифф Сити 0
Кубок Англии 15:00 Эвертон 0 Ротерхэм Юнайтед 0
Кубок Англии 15:00 Норвич Сити 0 Ковентри Сити 0
Кубок Англии 15:00 Лутон Таун 0 Рединг 0 2.4 3.3 3
Кубок Англии 15:15 Чорли 0 Дерби Каунти 0
09 января 11:35

«Уфа» сыграет против «Црвены Звезды» в рамках первого тренировочного сбора в Белеке

Пресс-служба «Уфы» сообщила назвала соперников команды в рамках первого тренировочного сбора в турецком Белеке.

Отмечается, что подопечные Рашида Рахимова сыграют против двух сербских клубов – участника плей-офф нынешнего сезона Лиги Европы «Црвены Звезды», а также «Спартака» из Суботицы.

Также сообщается, что игроки уфимцев выйдут из отпуска 15 января, после чего в Москве состоится медосмотр перед двумя сборами, которые начнутся 17 января.

После 19 туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

источник: ФК «Уфа»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россиянка выиграла классический масс-старт на этапе “Тур де Ски”Игорь Ларионов остался главным тренером молодёжной сборной РоссииИгорь Образцов стал победителем Рождественских стартов в беге на 60 метровПришлось раздеться, чтобы выжить«Голый клининг» набирает популярностьАндрей Аршавин раскрыл всю подноготную отношений с Барановской
«Атлетико» против «Атлетика», «Боруссия» в гостях у «Лейпцига». Прогнозы на Топ-5 событий 9 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут наибольший интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
«Ливерпуль» не поступил с ковидной «Астон Виллой» как «Сочи» – с «Ростовом»
Мерсисайдцы одержали крупную победу (4:1) над резервным составом «Астон Виллы» в Кубке Англии, но не стали устраивать ответный разгром после октябрьского фиаско (2:7) в АПЛ.
Дзюба – звезда стендапа, Оздоев – политиканище, Жирков – герой-панфиловец
YouTube-канал сборной России порадовал на Рождество любителей футбола забавным опросом игроков сборной.
«Боруссия» М – «Бавария»: сможет ли лидер победить без нервов? Прогноз на матч Бундеслиги
«Плеймейкер» представляет матч чемпионата Германии, в котором менхенгладбахская «Боруссия» примет на своем поле 8 января 2021 года «Баварию».
«Мне до одного места, сколько у нас задрафтовано в НХЛ». Тренер «Северстали» взорвал брифинг в Балашихе
Наставник череповецкой команды Андрей Разин ярко высказался после поражения (3:4) от омского «Авангарда», а звезду «ястребов» Илью Ковальчука ждали 40 минут ради одного вопроса.
В Дагестане два бойца ММА погибли в массовой драке
Побоище неподалеку от Махачкалы завершилось убийством двух спортсменов.
Орещуку – дисквал, Быстрову – красная, Брызгалову – внушение. «На грани фола»#1
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний представителей российского спорта друг о друге. Выпуск первый.
Царское возвращение. Головин забил самый быстрый гол Лиги 1 за 13 лет
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин блестяще вернулся в состав своего клуба, отметившись забитым мячом в ворота "Лорьяна".
Хоккей Брагина поломали, хоккей Ларионова не построили. Печальные выводы из МЧМ-2021
Российская молодежка провалом завершила чемпионат мира в Эдмонтоне, оставшись без медалей после проигрыша финнам в матче за бронзу (1:4).
«Не хочу общаться с людьми, которые заикаются об отставке Ларионова». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал поражение (1:4) российской сборной от финнов в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, а также подвел итоги всего турнира для нашей команды.

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика