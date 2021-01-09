«Уфа» сыграет против «Црвены Звезды» в рамках первого тренировочного сбора в Белеке

Отмечается, что подопечные Рашида Рахимова сыграют против двух сербских клубов – участника плей-офф нынешнего сезона Лиги Европы «Црвены Звезды», а также «Спартака» из Суботицы.

Также сообщается, что игроки уфимцев выйдут из отпуска 15 января, после чего в Москве состоится медосмотр перед двумя сборами, которые начнутся 17 января.

После 19 туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.