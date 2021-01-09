«Уфа» сыграет против «Црвены Звезды» в рамках первого тренировочного сбора в Белеке

Отмечается, что подопечные Рашида Рахимова сыграют против двух сербских клубов – участника плей-офф нынешнего сезона Лиги Европы «Црвены Звезды», а также «Спартака» из Суботицы.
Также сообщается, что игроки уфимцев выйдут из отпуска 15 января, после чего в Москве состоится медосмотр перед двумя сборами, которые начнутся 17 января.
После 19 туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.
На первом турецком сборе в Белеке сыграем два контрольных матча против сербских команд – «Црвены Звезды» и «Спартака» из Суботицы pic.twitter.com/YkUkjdtAj3— ФК УФА (@UfaFc) January 9, 2021