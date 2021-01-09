«Дженоа» хочет арендовать Стротмана

Согласно информации сайта журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, 30-летнего голландца хочет пригласить в свои ряды «Дженоа». Отмечается, что генуэзцы готовы взять игрока в аренду до конца сезона с возможностью выкупа по истечению контракта.
Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.
Стротман выступает за «Марсель» с августа 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей. Ранее в своей карьере голландец играл в Италии в составе «Ромы». Также на его счету выступления за ПСВ, роттердамскую «Спарту» и «Утрехт». За национальную сборную хавбек провел 45 встреч (3 гола).
Портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.
#Calciomercato | Tutte le trattative di oggihttps://t.co/FU7vpiiTDB— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 8, 2021