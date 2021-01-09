ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Англии не начался Борхэм Вуд 0 Миллуолл 0
Кубок Англии не начался Ноттингем Форест 0 Кардифф Сити 0
Кубок Англии не начался Эвертон 0 Ротерхэм Юнайтед 0
Кубок Англии не начался Норвич Сити 0 Ковентри Сити 0
Кубок Англии не начался Лутон Таун 0 Рединг 0 1.19 6.3 18
Кубок Англии не начался Чорли 0 Дерби Каунти 0
09 января 15:20

«Тоттенхэм» претендует на Милитао

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао может покинуть мадридский клуб этой зимой.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 22-летнего бразильца намерен подписать «Тоттенхэм», собирающийся усилить свою оборонительную линию в январе. Пока не уточняется, о каком формате сделке идет речь – об аренде до конца сезона или полноценном трансфере.

Сам футболист не против сменить обстановку, так как в нынешнем сезоне он не является игроком основного состава «сливочных», проведя на поле лишь три встречи.

Милитао перешел в «Реал» в июле 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 23 матчах, заработав шесть желтых карточек.

источник: El Mundo Deportivo
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дмитрий Васильев считает крайне важным хороший результат Логинова на ЧМMercedes собирается полностью отказаться от физических кнопок на приборной панелиТириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону«Голый клининг» набирает популярностьМолниеносная реакция Ларионова на критику ФетисоваСамая красивая футболистка России. Вы только взгляните на неё!
Онопко рассказал, как его ушли из ЦСКА. Имена не названы, но читаются между строк
Виктор Онопко, бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, дал первое интервью после неожиданного расставания с клубом, где он проработал 11 лет.
«Боруссия» в гостях у «Лейпцига», «Арсенал» против «Ньюкасла». Прогнозы на Топ-5 событий 9 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут наибольший интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
«Ливерпуль» не поступил с ковидной «Астон Виллой» как «Сочи» – с «Ростовом»
Мерсисайдцы одержали крупную победу (4:1) над резервным составом «Астон Виллы» в Кубке Англии, но не стали устраивать ответный разгром после октябрьского фиаско (2:7) в АПЛ.
Дзюба – звезда стендапа, Оздоев – политиканище, Жирков – герой-панфиловец
YouTube-канал сборной России порадовал на Рождество любителей футбола забавным опросом игроков сборной.
«Боруссия» М – «Бавария»: сможет ли лидер победить без нервов? Прогноз на матч Бундеслиги
«Плеймейкер» представляет матч чемпионата Германии, в котором менхенгладбахская «Боруссия» примет на своем поле 8 января 2021 года «Баварию».
«Мне до одного места, сколько у нас задрафтовано в НХЛ». Тренер «Северстали» взорвал брифинг в Балашихе
Наставник череповецкой команды Андрей Разин ярко высказался после поражения (3:4) от омского «Авангарда», а звезду «ястребов» Илью Ковальчука ждали 40 минут ради одного вопроса.
В Дагестане два бойца ММА погибли в массовой драке
Побоище неподалеку от Махачкалы завершилось убийством двух спортсменов.
Орещуку – дисквал, Быстрову – красная, Брызгалову – внушение. «На грани фола»#1
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний представителей российского спорта друг о друге. Выпуск первый.
Царское возвращение. Головин забил самый быстрый гол Лиги 1 за 13 лет
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин блестяще вернулся в состав своего клуба, отметившись забитым мячом в ворота "Лорьяна".
Хоккей Брагина поломали, хоккей Ларионова не построили. Печальные выводы из МЧМ-2021
Российская молодежка провалом завершила чемпионат мира в Эдмонтоне, оставшись без медалей после проигрыша финнам в матче за бронзу (1:4).

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика