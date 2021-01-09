«Тоттенхэм» претендует на Милитао

Как сообщает El Mundo Deportivo, 22-летнего бразильца намерен подписать «Тоттенхэм», собирающийся усилить свою оборонительную линию в январе. Пока не уточняется, о каком формате сделке идет речь – об аренде до конца сезона или полноценном трансфере.

Сам футболист не против сменить обстановку, так как в нынешнем сезоне он не является игроком основного состава «сливочных», проведя на поле лишь три встречи.

Милитао перешел в «Реал» в июле 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 23 матчах, заработав шесть желтых карточек.