Миранчук включен в запас «Аталанты» на выездной матч против «Беневенто»

Клубы «Беневенто» и «Аталанта» объявили составы на матч 17-го тура чемпионата Италии.

Алексей Миранчук опять не сыграет за команду Джан Пьеро Гасперини с первых минут. Главный тренер снова включил полузащитника сборной России в число запасных.

«Беневенто»: Монтипо, Имрота, Глик, Барба, Фулон, Хетемай, Скьяттарелла, Ионицэ, Капрари, Инсинье, Лападула.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс Пессина, Иличич, Сапата.

Игра начнется в 17:00 по московскому времени.