Классон отказывается продлевать контракт с «Краснодаром»

Виктор Классон отклонил предложение ФК «Краснодар» о продлении контракта, дав понять, что намерен перейти в другой клуб.

Телеканал «Матч ТВ», ссылаясь на источник в Швеции, близкий к представителям футболиста, сообщил следующее:

«Краснодар» всегда трепетно относится к таким футболистам, как Классон, приносящим пользу на поле. Например, по решению руководства клуб мог пересмотреть условия контракта: не продлевая его по срокам, однако, повышая зарплату. Подобная история была и с Виктором. Но, позднее, отношения футболиста с клубом испортились.

Сложившаяся ситуация – это вопрос компромисса. «Краснодар» и прежде хотел продлить отношения с игроком, чтобы попытаться заработать на нем в будущем. Теперь же, за полгода до окончания контракта, Классон имеет право вести переговоры с другими работодателями (и, соответственно, уйти летом в статусе свободного агента). Но если ранее «Краснодару» не удалось переподписать контракт, трудно прогнозировать, получится ли это в ближайшее время. Однако, есть вероятность, что стороны все же придут к соглашению. Например, если в новом контракте будет установлена доступная сумма отступных – в районе 5-7 миллионов евро».

Классон перешел в «Краснодар» в январе 2017 года из шведского «Эльфсборга» за 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне швед забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах.