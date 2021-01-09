Хет-трик Эн-Несери принес «Севилье» домашнюю победу над «Реалом Сосьедадом»

В 18-м туре чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2.

Все три гола хозяев забил марокканский нападающий Юссеф Эн-Несери на 4-й, 7-й и 46-й минутах.

Стоит отметить, что в начале первого тайма гости дважды восстанавливали равновесие. На 5-й минуте бразильский защитник «Севильи» Диего Карлос срезал мяч в свои ворота, а на 14-й ворота отличился шведский форвард Александр Исак.

«Реал Сосьедад» занимает пятое место, а «Севилья» – шестое. Обе команды набрали по 30 очков, но баски, имеющие преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей, провели 19 матчей, а команда из Андалусии – 16.

12 января «Севилья» встретится в гостях с «Атлетико» в перенесенной игре первого тура. «Реал Сосьедад» 23 января примет «Бетис».