Агент Хендрикса: Действительно ведем переговоры со «Спартаком». Сделка еще не закрыта

Патрик Полдерварт, агент футболиста голландского клуба ПСВ Йоррита Хендрикса, подтвердил факт переговоров с московским «Спартаком».

Вот, что рассказал Полдерварт в интервью для Sport24.ru:

«Мы действительно ведем переговоры со «Спартаком». Наше агентство также представляет Гуса Тила, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба.

Действительно ли о переходе Йоррита объявят в понедельник? Сделка еще не закрыта».

Ранее СМИ сообщали о том, что Хендрикс может в ближайшее время перейдет в «Спартак». Трансферную стоимость опорного полузащитника портал Transfermarkt оценивает в 4 миллиона евро.