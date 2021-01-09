«Спартак» подтвердил достижение договоренности по поводу переходу Хендрикса из ПСВ

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что московский клуб достиг договоренности с ПСВ о переходе 25-летнего опорного полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Договоренности между клубами и игроком достигнуты, – сообщил Фетисов в интервью для Чемпионат.com – Заключение сделки зависит от медосмотра».

Хендрикс – воспитанник ПСВ. В чемпионате Голландии он дебютировал в августе 2013 года, а всего сыграл за клуб из Эндховена 239 встреч, забив восемь мячей и сделав 17 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне Хендрикс провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

В сентябре 2016 года Йоррит сыграл один матч за национальную сборную Нидерландов.