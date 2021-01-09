«Аталанта» разгромила на выезде «Беневенто». Миранчук вышел на замену на 87-й минуте

В стартовом матче 17-го тура чемпионата Италии «Беневенто» на своем поле проиграл «Аталанте» с результатом 1:4.
Словенский нападающий гостей Йосип Иличич открыл счет на 30-й минуте, а на 50-й команда Филиппо Индзаги отыгралась благодаря точному удару Марко Сау.
Победу «Аталанте» принесли голы бразильского защитника Рафаэла Толоя и колумбийского форварда Дувана Сапаты на 69-й и 71-й минутах соответственно. В третьей голевой атаке гостей Иличич отметился результативной передачей.
На 86-й свой десятый гол в текущем чемпионате забил колумбийский нападающий команды из Бергамо Луис Мурьель.
На 87-й на поле появился полузащитник сборной России Алексей Миранчук, заменив Иличича.