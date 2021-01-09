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09 января 18:51
автор: Виктор Шарафудинов

«Аталанта» разгромила на выезде «Беневенто». Миранчук вышел на замену на 87-й минуте

Клуб из Бергамо поднялся на четвертое место в серии А, обогнав «Ювентус».

В стартовом матче 17-го тура чемпионата Италии «Беневенто» на своем поле проиграл «Аталанте» с результатом 1:4.

Словенский нападающий гостей Йосип Иличич открыл счет на 30-й минуте, а на 50-й команда Филиппо Индзаги отыгралась благодаря точному удару Марко Сау.

Победу «Аталанте» принесли голы бразильского защитника Рафаэла Толоя и колумбийского форварда Дувана Сапаты на 69-й и 71-й минутах соответственно. В третьей голевой атаке гостей Иличич отметился результативной передачей.

На 86-й свой десятый гол в текущем чемпионате забил колумбийский нападающий команды из Бергамо Луис Мурьель.

На 87-й на поле появился полузащитник сборной России Алексей Миранчук, заменив Иличича.

«Аталанта» одержала третью победу подряд и поднялась на четвертое место. У команды Гасперини 31 очко после 16 игр.

«Беневенто» занимает десятую строчку таблицы, имея 21 очко после 17 матчей.

17 января состоятся матчи «Кротоне» – «Беневенто» и «Аталанта» – «Дженоа».

Чемпионат Италии

17-й тур

«Беневенто» – «Аталанта» (Бергамо) – 1:4 (0:1)

Голы: Сау, 50 – Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Мурьель, 86.

источник: «Советский спорт»
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