«Шальке» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Хоффенхайма» благодаря хет-трику Хоппе

В 15-м туре чемпионата Германии «Шальке» дома разгромил «Хоффенхайм» с результатом 4:0.
В составе хозяев хет-трик сделал 19-летний нападающий Мэттью Хоппе, ранее в бундеслиге не забивавший. Американец поразил ворота Оливера Бауманна на 42-й, 57-й и 63-й минутах.
На 80-й автором четвертого гола «Шальке» стал марокканец Амин Арит.
Клуб из Гельзенкирхена одержала первую победу в нынешнем чемпионате после четырех ничьих и десяти поражений.
Поскольку в параллельном матче «Майнц» дома проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:2, «Шальке» поднялся с последнего 18-го места таблицы на 17-е, набрав семь очков.