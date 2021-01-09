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09 января 19:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Шальке» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Хоффенхайма» благодаря хет-трику Хоппе

Клуб из Гельзенкирхена покинул последнее место в немецкой бундеслиге.

В 15-м туре чемпионата Германии «Шальке» дома разгромил «Хоффенхайм» с результатом 4:0.

В составе хозяев хет-трик сделал 19-летний нападающий Мэттью Хоппе, ранее в бундеслиге не забивавший. Американец поразил ворота Оливера Бауманна на 42-й, 57-й и 63-й минутах.

На 80-й автором четвертого гола «Шальке» стал марокканец Амин Арит.

Клуб из Гельзенкирхена одержала первую победу в нынешнем чемпионате после четырех ничьих и десяти поражений.

Поскольку в параллельном матче «Майнц» дома проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:2, «Шальке» поднялся с последнего 18-го места таблицы на 17-е, набрав семь очков.

«Хоффенхайм» опустился на 14-е место, оставшись с 15 очками.

16 января «Хоффенхайм» примет «Арминию». 17 января состоится матч «Айнтрахт» – «Шальке».

источник: «Советский спорт»
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