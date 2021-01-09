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09 января 19:28
автор: Виктор Шарафудинов

«Унион Берлин» разделил очки с «Вольфсбургом»

Команда из восточного Берлина в данный момент занимает четвертое место.

Матч 15-го тура чемпионата Германии «Унион Берлин» – «Вольфсбург» завершился с результатом 2:2.

На 10-й минуте счет открыл швейцарский полузащитник «волков» Ренато Штеффен, но затем «Унион» вышел вперед. На 29-й отличился Шеральдо Бекер, а на 52-й – Роберт Андрих.

Отыгрался «Вольфсбург» на 65-й, когда голландский форвард Ваут Вегхорст забил свой десятый гол в текущем чемпионате, реализовав пенальти.

С 50-й минуты гости играли вдесятером, поскольку за грубую игру был удален Максимилиан Арнольд.

«Унион Берлин» поднялся на четвертое место, набрав 25 очков. Столичная команда опережает дортмундскую «Боруссию» по разнице забитых пропущенных мячей, но желто-черным еще предстоит провести выездную встречу против «РБ Лейпциг» (игра начнется в 20:30 по московскому времени).

«Вольфсбург» находится на шестой строчке таблицы, тоже имея 25 очков.

15 января «Унион Берлин» примет «Байер», а 16 января состоится матч «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг».

источник: «Советский спорт»
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